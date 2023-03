Paolo Giordano ospite venerdì sera a Propaganda Live

24 marzo 2023 a

Ospite, tra gli altri, venerdì sera a Propaganda Live sarà lo scrittore Paolo Giordano già vincitore del Premio strega nel 2008 con il suo libro La solitudine dei numeri primi. Giordano affronterà nella trasmissione di Diego Bianchi tematiche legate alla salvaguardia dell'ambiente. Giordano, nato nel 1982 a Torino ha un dottorato in fisica e ha scritto cinque romanzi: La solitudine dei numeri primi (2008, Premio Strega e Premio Campiello Opera Prima), Il corpo umano (2012), Il nero e l'argento ( 2014), Divorare il cielo ( 2018 ) e Tasmania (2022). Per Einaudi ha pubblicato anche Nel contagio (2020) e Le cose he non voglio dimenticare (2021).

Poliedrico e appassionato accanto alla scrittura non ha abbandonato il suo primo amore nato probabilmente a causa del lavoro del padre che faceva il ginecologo. Nel corso del tempo infatti ha portato avanti diverse ricerche. Poi tra il 2006 e il 2007 ha frequentato dei corsi della scuola Holden di Alessandro Baricco incontrando quella che sarebbe diventata la sua agente. L'anno dopo il successo con La solitudine dei numeri primi che gli fa aggiudicare il Premio Strega e lo rende lo scrittore più giovane ad averlo mai vinto.

Un anno di guerra a Propaganda Live

