Stasera venerdì 24 marzo su Rai Tre il docu-film Alberto Tomba Vincere in salita

E' in programma venerdì sera in prima serata su Rai 3 alle 21.20 la messa in onda del documentario Alberto Tomba, Vincere in salita. "Il documentario -spiega l'ufficio stampa Rai - ripercorre tappa per tappa, a venticinque anni dal suo ritiro, la vita e la carriera di uno dei campioni dello sci azzurro più conosciuti in Italia e nel mondo. Attraverso un’inedita e inusuale intervista di Tomba sugli sci, il docu-film fa rivivere i momenti più emozionanti della sua storia sportiva, rivelando chi era davvero Alberto Tomba e chi è diventato oggi. Tra le nevi di Madonna di Campiglio e di Corno alle Scale si intrecciano le vicende della sua storia sportiva, a quarant'anni dal suo esordio nel 1983, e gli eventi più rappresentativi degli anni Ottanta-Novanta. Ne emerge un ritratto inedito del personaggio mediatico “Tomba la Bomba”, così chiamato dalla stampa internazionale per lo stile esplosivo in pista e il carattere estroverso, che, con cinquanta vittorie in Coppa del Mondo e tre ori olimpici, è, ad oggi, il quarto sciatore al mondo per numero di successi".

