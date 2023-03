Stasera venerdì 24 marzo a Propaganda Live i genitori di Giulio Regeni

24 marzo 2023 a

Torna stasera, venerdì 24 marzo in prima serata su La 7 Propaganda Live. Ospiti per la prima volta in studio ci saranno i genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni che continuano a chiedere giustizia per il figlio mentre il processo non si celebra per l'impossibilità di notificare gli atti agli imputati egiziani. In studio sarà poi la volta dello scrittore Paolo Giordano, autore del Premio Strega 2008, La solitudine dei numeri primi. Con lo scrittore si parlerà di tematiche ambientali partendo dall'ultimo rapporto Ipcc sul clima. Spazio poi a un nuovo monologo di Andrea Pennacchi. Il consueto reportage di Zoro, Diego Bianchi, questa settimana affronterà invece le tematiche legate alle famiglie arcobaleno con la manifestazione che si è tenuta a Milano.

L'elezione di Schlein e la tragedia di Cutro a Propaganda Live

