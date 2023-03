Venerdì 24 marzo torna Oggi è un altro giorno: ospiti e anticipazioni

24 marzo 2023 a

a

a

Torna anche oggi, venerdì 24 marzo, come ogni giorno, il programma tv di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. L'appuntamento alle 14 su Rai 1. Nel salotto della Bortone, che negli ultimi giorni è finita al centro di una clamorosa indiscrezione secondo la quale poteva essere cacciata dalla trasmissione per una sua presunta vicina alla sinistra da lei stessa smentita in un'intervista a Leggo, oggi arriveranno: Simona e Carla Marchini, Milly Carlucci, Saverio Vallone, per ripercorrere la carriera del padre, Raf Vallone. Ci sarà poi Damiano Michieletto regista dell'opera Animal Farm. E poi ci saranno i profili politici: Luca Pirondini del Movimento 5 Stelle e Sara Kelany di Fratelli D'Italia.

Il cantante mascherato: tutte le novità della prima puntata del 18 marzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.