A Benedetta Primavera arriva Giorgia, una delle voci più belle della canzone italiana

Tra le più belle voci della canzone italiana Giorgia sarà ospite venerdì 24 marzo nella terza puntata dello show di Loretta Goggi, Benedetta Primavera. La cantante 51enne, recentemente ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Parole dette male. Era tornata sul palco dell'Ariston a 22 anni dalla sua ultima partecipazione. La prima fu nel 1994 quando per la prima volta incantò il grande pubblico con la canzone E poi, che si classificò settima. Nel 1995 vince il Festival della canzone italiana con Come Saprei, pezzo con il quale si aggiudica anche i premi Big, premio della Critica, premio Autori e premio Radio e TV. Nel 1996 partecipò nuovamente con Strano il mio destino classificandosi tra i primi tre e nel 2011 arrivò seconda con Di sole e D'azzurro. Una carriera decennale iniziata ad appena 7 anni: la cantante romana dalla voce potentissima è figlia d'arte. Nella sua carriera ha inciso 12 album e ha venduto oltre sette milioni di dischi in tutto il mondo.

La vita privata di Giorgia, soprattutto nei primi anni 2000 è stata al centro delle cronache per la prematura scomparsa del suo fidanzato Alex Baroni per cui la cantante scrisse il brano Marzo. Attualmente la cantante 51enne è mamma di uno splendido ragazzo di 12 anni Samuel avuto dal quello che ormai è diventato il suo compagno di vita: Emanuel Lo, volto noto dello spettacolo, ballerino, coreografo, cantautore, con cui la cantante sta insieme dal 2004. Lei stessa ha recentemente confessato di essere stata in un primo momento preoccupata dalla differenza di età perché lui ha 8 anni meno di lei e di essersi poi ricreduta.

