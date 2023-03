Stasera venerdì 24 marzo a Quarto grado i casi di Saman Abbas e Liliana Resinovich

24 marzo 2023 a

Torna anche oggi, venerdì 24 marzo, come ogni settimana, l'appuntamento con Quarto grado in prima serata su Rete 4. Questa sera nel programma di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si tornerà a parlare dell'omicidio della giovane ragazza di origine pakistana, Saman Abbas, e del giallo di Liliana Resinovich. Per Saman si parlerà delle ultime udienze del processo di primo grado iniziato a febbraio nei confronti di tre familiari della giovane uccisa perché si è ribellata a un matrimonio combinato. Per quanto riguarda invece il caso Resinovich resta un mistero la morte della donna. Non è infatti ancora chiaro se la 63enne sia stata uccisa o si sia suicidata. Come sempre in trasmissione alcuni commentatori fissi: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo.

