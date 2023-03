Felicissima sera all inclusive venerdì in prima tv su Canale 5. Ospiti e anticipazioni

24 marzo 2023 a

Felicissima sera all inclusive con Pio e Amedeo torna per la seconda edizione venerdì 24 marzo in prima serata su Canale 5. Per la prima serata di questa seconda edizione gli ospiti saranno Silvia Toffanin, Elisa, Michelle Hunziker, Gigi D'Alessio, Giovanna Civitillo e Zucchero. A due anni dalla prima edizione che fu un successo con ascolti importanti, il duo comico pugliese Pino e Amedeo tornerà col suo linguaggio dissacrante rispetto alla tv e ai suoi canoni. Nella prima edizione era saliti sul palco, tra gli altri, Maria De Filippi, Tommaso Paradiso, Emanuele Filiberto, Claudio Baglioni, Francesco Totti, Eros Ramazzotti, Raoul Bova, Achille Lauro e Malika Ayane.

