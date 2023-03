Mare fuori, boom online: mercoledì 22 marzo oltre 760 mila interazioni social

23 marzo 2023 a

Si chiude con numeri da record anche sui social la terza stagione di Mare Fuori di Rai Fiction. In occasione della messa in onda di mercoledì 22 marzo su Rai 2 degli ultimi due episodi, la serie ha registrato rispettivamente oltre 722 mila e 725 mila interazioni che diventano 762 mila se si considera l’intera giornata.

Si conferma, così, il programma più commentato della giornata, come già accaduto la scorsa settimana, con un aumento molto significativo, se si pensa che il 15 marzo erano state registrate 69 mila e 72 mila interazioni per i due episodi in onda. Da sottolineare, inoltre, la distribuzione delle interazioni: per entrambi gli episodi, più del 90% del totale è stato registrato su Instagram.

Un grandissimo successo anche sulla visione online: Mare Fuori 3’su RaiPlay ha totalizzato finora 105 milioni di visualizzazioni, con 47 milioni di ore viste, pari a un ascolto medio device di 3,7 milioni. Complessivamente, tra tv e online, l’intera serie viaggia dunque sui 5 milioni di ascolto medio e le visualizzazioni on demand non accennano a fermarsi.

