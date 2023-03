David Gilmour at Pompei, il concerto va in onda stasera 23 marzo su Rai 5

23 marzo 2023 a

Il concerto “David Gilmour Live at Pompei” va in onda stasera, giovedì 23 marzo alle 22.40, su Rai 5. E' il luglio 2016: David Gilmour si esibisce nel leggendario anfiteatro di Pompei, all’ombra del Vesuvio, 45 anni dopo avervi suonato per la prima volta durante le registrazioni della storica esibizione “Pink Floyd Live at Pompei”,

Le ripresa del concerto sono realizzzatr da Adrien Maben.e includono alcuni brani da solista e alcune perle del repertorio dei Pink Floyd, tra cui “One Of These Days”, l’unica canzone che è stata anche eseguita al concerto del gruppo nel 1971. Entrambi i concerti hanno visto anche le performance molto speciali di “The Great Gig In The Sky” da “The Dark Side Of The Moon”, che David Gilmour interpreta raramente come solista. Il ritorno a Pompei è stato documentato dal regista Gavin Elder in 4K.

