Euro 2024, con Italia-Inghilterra via alle qualificazioni: diretta su Rai 1 alle 20,35

23 marzo 2023 a

a

a

Sarà una Napoli in festa ormai perenne per la sempre più vicina conquista del terzo scudetto quella che accoglierà, giovedì 23 marzo, gli Azzurri di Roberto Mancini al "Diego Armando Maradona" per il primo degli otto match di qualificazione che, tra marzo e novembre, decreteranno le due squadre che, dal girone C, avranno già staccato il biglietto per la Germania, paese organizzatore della manifestazione nel 2024.

Sky, gratis pacchetto calcio per tre mesi: sconto di 15,20 euro



L'esordio nel proprio gruppo regala agli Azzurri un dejà-vu piuttosto piacevole, contro quell'Inghilterra piegata ai rigori nella finale di Euro 2020, a Wembley (in realtà si giocò a luglio del 2021, ma la sostanza non cambia, come la parata decisiva di Gigio Donnarumma che inchiodò il rigore di Saka per il trionfo azzurro): da allora è cambiato molto, come ha sottolineato il Ct Roberto Mancini nella prima conferenza dell'anno, soprattutto perché l'Italia ha smarrito la via del gol.

E per ritrovarla il Mancio si affiderà all'ultimo arrivato in casa azzurra, quel Mateo Retegui cannoniere del Tigre, in Argentina, e fresco di investitura nel ruolo di centravanti, specie italica in via di estinzione: El Chapita - perché il papà, Carlos, leggenda argentina dell'hockey su prato, è ovviamente El Chapo - sarà titolare nel tridente, con Berardi e Pellegrini favoriti su Politano e Gnonto.

Dà un calcio all'arbitro e poi scappa nello spogliatoio: giocatore squalificato due anni



Inghiliterra-Italia, arbitro il serbo Jovanovic, andrà in onda in diretta su Rai 1, subito dopo il Tg1, con il commento di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, gli interventi in studio di Lele Adani con Alessandro Antinelli e le interviste da bordocamnpo di Tiziana Alla e Andrea Riscassi

Inzaghi rinnova con la Lazio e Lotito attacca l'Inter: "Doveva avere 9 punti di penalizzazione"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.