Oggi è un altro giorno, Denny Mendez e Maria Grazia Cucinotta ospiti oggi, giovedì 23 marzo, su Rai 1

Denny Mendez, a teatro con una commedia dal titolo "Cose di ogni giorno", e l'attrice Maria Grazia Cucinotta sono ospiti di “Oggi è un altro giorno”, in onda giovedì 23 marzo alle 14.05 su Rai 1 e condotto da Serena Bortone. A seguire, il ritorno in tv del cantante Franco I, autore di alcuni grandi successi degli anni ’70, tra cui "Ho scritto t'amo sulla sabbia". Poi, un ricordo del disegnatore Benito Jacovitti a cento anni dalla nascita: ospiti Vittorio Sgarbi con Stefano Milioni ed Edoardo Colabelli, autori del libro "100 anni con Jacovitti". Quindi, il pianista iraniano Ramin Bahrami. Nella seconda parte del programma, per il consueto appuntamento dedicato alla politica e all'attualità, sono ospiti Michela Di Biase (Partito Democratico) e Simonetta Matone (Lega).

