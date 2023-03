Canale 5, in onda "Cambio tutto" con Lodovini e Marcorè

23 marzo 2023 a

a

a

Stasera, 23 marzo, su Canale 5 va in onda alle 21,20 il film “Cambio tutto” (2020). Regia: Guido Chiesa. Cast: con Valentina Lodovini, Neri Marcorè, Libero De Rienzo, Dino Abbrescia, Andrea Pisani.

Valentina Lodovini, la proposta a inizio carriera: "Dimagrire? Porto con orgoglio la mia quarta di reggiseno”

Dai produttori di “10 giorni senza mamma”, il remake del film cileno “Una mujer sin filtro”, di Luis Eduardo Reyes. La vita di tutti i giorni può essere un inferno. Quella di Giulia ci si avvicina. Ha 40 anni, non dorme e mangia il gelato anche se cerca di perdere peso. Il vicino di casa fa organizza feste tutta la notte, il compagno artista è concentrato a fare il quadro della sua vita e intanto si dimentica di pagare le bollette. Inoltre il suo ex sta per sposarsi, la sua amica che incontra in palestra è presa solo da se stessa e i suoi amori immaginari e in più deve badare al gatto della sorella che lo considera come un figlio.

L'attrice Valentina Lodovini ospite di Oggi è un altro giorno

Il peggio però deve ancora arrivare. Il suo giovane capo, che spesso non la considera, la relega a fare da assistente ad un’influencer di 20 anni piu’ giovane. Esausta, si rivolge a un counselor olistico che scoperchiera’ “tutte le sue emozioni compresse tra il quarto e il quinto chakra” tirando fuori la donna libera che è in lei.

Video su questo argomento "Vicini di casa", una "proposta indecente" per Bisio e Puccini TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.