Controcorrente, stasera in tv mercoledì 22 marzo su Rete 4. Le anticipazioni

Stasera in tv, mercoledì 22 marzo, su Rete 4 appuntamento con Controcorrente, il programma di attualità condotto da Veronica Gentili. Come sempre al centro del talk i principali temi di attualità. Dalla crisi internazionale alle polemiche politiche, dagli equilibri all'interno della maggioranza alla svolta del Partito Democratico, passando per il complesso momento economico e la vicenda degli immigrati. Numerosi e autorevoli gli ospiti in studio.

