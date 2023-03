Mare Fuori martedì 22 marzo su Rai 2. Ultima puntata

22 marzo 2023 a

Mare fuori, ultima puntata della terza stagione, stasera in tv mercoledì 22 marzo su Rai 2. A partire dalle ore 21.20, l'episodio intitolato Un'amicizia è per sempre. Un occhio alla trama. Kubra si decide ad affrontare Beppe mentre Silvia ottiene la scarcerazione immediata. Alfredo ha mantenuto la sua promessa: continuerà a farlo anche quando la ragazza sarà fuori? Immediatamente dopo va in onda La scelta: Beppe e Kubra hanno il confronto definitivo. Cardiotrap e Giulia discutono sul brano che il ragazzo ha scritto, mentre Carmine parla di Rosa con la madre. Infine, una misteriosa ragazza entra in Ipm. Mare fuori si conferma come una delle serie più seguite e amate degli ultimi anni.

