Oggi è un altro giorno, chi sono gli ospiti mercoledì 22 marzo. Serena Bortone intervista Biggio

Torna come di consueto l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il programma televisivo in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 subito dopo il telegiornale delle 13,30. Alla conduzione, da anni, c'è Serena Bortone. Il format ormai è consolidato, con vari ospiti che si susseguono nel corso della trasmissione intervistati dalla conduttrice e dai cosiddetti affetti stabili, i personaggi fissi presenti in studio.

La puntata di oggi si apre con un’intervista ad Alda D’Eusanio. Sarà poi la volta di Biggio, protagonista accanto a Fiorello di Viva Rai 2, programma campione di ascolti in onda tutte le mattine dalle 7.15 su Rai 2. A seguire Denny Mendez, ex Miss Italia, a teatro con una commedia dal titolo "Cose di ogni giorno" e poi il giornalista e scrittore Marco Ventura, autore del libro "Il Fuoruscito", che ripercorre la storia di Angelo Fortunato Formiggini, editore ebreo, primo suicida contro le leggi razziali del 1938 e le persecuzioni fasciste. In studio anche la nipote Franca. Nella seconda parte del programma, la politica e l'attualità: tra gli ospiti ci saranno gli onorevoli Elena Bonetti (Italia Viva) e Tommaso Foti (capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia).

