Fuori dal coro, stasera martedì 21 marzo su Rete 4. Ospiti e anticipazioni

Fuori dal coro, stasera martedì 21 marzo su Rete 4 appuntamento con il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano. Ampio spazio sarà dedicato al tema delle città in mano ad abusivi e violenti, con documenti inediti, spiega la produzione, che dimostrano come i movimenti illegali di occupazione delle case a Roma riescano ad agire sulle istituzioni. Il comunicato stampa di presentazione della puntata spieca che continua inoltre l’inchiesta del programma sugli effetti avversi dei vaccini, con nuovi documenti esclusivi dell’Aifa. E ancora: focus su chi fa affari con l’immigrazione, tra i quali chi produce documenti falsi per i clandestini. Durante la puntata si punterà inoltre dei ladri di casa, vero e proprio cavallo di battaglia della trasmissione. Conclusione con un approfondimento sul cibo italiano che rischia di finire sotto attacco da parte dell'Unione europea: le nuove norme potrebbero mandare in crisi l'agricoltura italiana.

