Le Iene stasera in tv, martedì 21 marzo su Italia 1. Ospiti e anticipazioni

Le Iene stasera 21 marzo, torna puntuale su Itallia 1. Nuovo appuntamento con il programma condotto da Belen Rodriguez. Al suo fianco i comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Tra gli ospiti in studio: le cantautrici Fiorella Mannoia e Francesca Michielin, lo stylist Nicolò Cerioni e Carolina Orlandi, figlia della moglie di David Rossi, ex manager della comunicazione Banca Monte dei Paschi di Siena, scomparso dieci anni dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio.

Nel corso della puntata Roberta Rei torna a parlare di Elaheh Tavakolian, la giovane donna iraniana diventata uno dei simboli della lotta nel suo Paese, che finalmente è arrivata in Italia. La settimana scorsa l’inviata era riuscita a incontrare la ragazza in Turchia e, rispondendo al suo drammatico appello in cui diceva “Ho molta paura. Vi prego, qui potrebbero uccidermi”, le aveva promesso che l’avrebbe aiutata a scappare da quel Paese che, ormai, per lei, era diventato un incubo. Elaheh ha una benda sull’occhio che le copre la ferita causata da un proiettile sparato dalle forze di sicurezza durante una delle brutali repressioni alle manifestazioni antigovernative, una di quelle che a settembre ha portato alla morte la ventiduenne Mahsa Amini.

Nel servizio andato in onda la scorsa settimana la Iena aveva fatto un appello che coinvolgeva anche l’associazione Soleterre, che aveva aderito al progetto per aiutare a finanziarie la partenza e le cure di Elaheh. Grazie alle donazioni del pubblico che ha scelto di dimostrare la propria solidarietà alla ragazza, si è arrivati alla cifra di 14.500 euro. Mercoledì Elaheh sarà ricoverata nel reparto di Oculistica dell’Ospedale San Raffaele di Milano dove comincerà le cure. Nell’attesa, Roberta Rei le ha fatto conoscere chi, qui in Italia, sostiene da sempre la causa delle donne iraniane: Giulia Salemi.

