Freedom oltre il confine, stasera lunedì 20 marzo su Italia 1. Le anticipazioni

20 marzo 2023

La squadra di Freedom oltre il confine non si ferma. Stasera in tv, lunedì 20 marzo, prosegue il suo viaggio guidata da Roberto Giacobbo. Dalle ore 21.20 su Italia 1 nuova puntata del programma che accompagna i telespettatori alla scoperta di misteri e meraviglie d'Italia e non solo. Si parte dalla Sardegna per cercare di comprendere uno dei maggiori misteri del pianeta: la terra possiede le capacità curative per l'uomo? Si può parlare di località positive?

La squadra farà tappa alla Roccia dell'Orso a Palau, poi attraverserà l'isola alla ricerca delle mitologiche pietre taumaturgiche. Poi volo in Egitto per ripercorrere la storia della biblioteca di Alessandria, vero e proprio crogiolo di cultura nel mondo antico. Giacobbo entrerà anche nella moderna Bibliotheca Alexandrina. Dall'Egitto si torna in Italia, a Vicoforte, in provincia di Cuneo. E' qui che sorge la cupola ellittica più grande del mondo che sovrasta il Santuario Regina Montis Regalis.

Poi Giacobbo si sposterà al Castello di Bardi, vicino Parma, per raccontare la triste storia di Moroello e Soleste, i due innamorati che andarono incontro a una tragica morte. Infine il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano: qui è custodito un frammento della Luna.

