Quarta Repubblica, stasera in tv lunedì 20 marzo su Rete 4. Gli ospiti

20 marzo 2023 a

a

a

Quarta Repubblica è il talk protagonista di Rete 4, stasera in tv, lunedì 20 marzo. Come tutte le settimane Nicola Porro e i suoi ospiti affrontano i principali temi di attualità, dalla politica all'economia, dalla cronaca alle crisi internazionali. Stasera al centro della puntata la manifestazione a Milano delle famiglie arcobaleno, evento a cui ha partecipato anche Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd. Ma si parlerà anche dell'iniziativa organizzata per ricordare l'anarchico Dax. Confronto inoltre sul via libera dell'Unione Europea alla direttiva sulle abitazioni green: cifre e approfondimenti. Si parlerà anche del tema della "dittature del politicamente corretto", tornando sulla vicenda delle borseggiatrici di Milano. Annunciata la presenza dei seguenti ospiti: l'eurodeputato Pd Brando Benifei; Carlo Calenda, leader di Azione; Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura; i giornalisti Toni Capuozzo e Alessandro Sallusti; suor Anna Monia Alfieri; Michele Gubitosa, vicepresidente del M5S e Daniele Capezzone. Come tutti i lunedì non mancheranno i blitz di Gene Gnocchi, sul filo dell'ironia.

La scatola nera, gli effetti sugli adolescenti dell'abuso dei social

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.