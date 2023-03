Il commissario Ricciardi, stasera in tv lunedì 20 marzo su Rai 1. La trama

20 marzo 2023 a

Il commissario Ricciardi torna su Rai 1, stasera lunedì 20 marzo, a partire dalle ore 21.30. Terza puntata della seconda stagione della fiction che vede come protagonista Lino Guanciale che indossa i panni dell'investigatore dotato di poteri paranormali. L'episodio si intitola Serenata senza nome. Ricciardi indaga sulla misteriosa morte di un commerciante di tessuti, Costantino Irace, trovato senza vita. In città sono in molti a pensare che l'assassino sia Vincenzo Sannino, pugile emigrato in America e tornato per amore della moglie della vittima. Ma l'istinto suggerisce al commissario di non fidarsi delle apparenze. Intanto Enrica Colombo sta organizzando la cena per il suo compleanno: Manfred vorrebbe chiedere la mano della ragazza.

