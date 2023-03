Stasera tutto è possibile, oggi in tv lunedì 20 marzo su Rai 2. Gli ospiti

20 marzo 2023 a

a

a

E' primavera. Si intitola così la sesta puntata di Stasera tutto è possibile, lo show condotto da Stefano De Martino, in onda stasera, lunedì 20 marzo, su Rai 2. Alla vigilia del primo giorno di primavera, oltre a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa settimana imiterà Maria De Filippi e Federica Sciarelli, Herbert Ballerina, Francesco Procopio, Bianca Guaccero, Giuseppe Scoditti, Peppe Iodice e Samira Lui. E, per la prima volta, sarà ospite del programma anche Nino Frassica. Tra i giochi della serata ci saranno: Speed quiz, Alphabody, Decollo immediato, Segui il labiale, Rumori di Mimo e La coppia che scoppia, novità di quest’anno. Non mancherà l’iconica Stanza Inclinata. Come sempre, l’unica regola della serata sarà divertirsi.

La scatola nera, gli effetti sugli adolescenti dell'abuso dei social

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.