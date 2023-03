20 marzo 2023 a

Un uomo è stato trovato morto a Marcellano, frazione di Gualdo Cattaneo. Sul posto per le indagini i carabinieri e il pm Vincenzo Ferrigno della procura di Spoleto. Secondo le prime notizie che filtrano, il cadavere è stato rinvenuto in aperta campagna. Accanto al corpo non c'erano mezzi agricoli, aspetto che rende improbabile l'incidente sul lavoro. Non si esclude l'ipotesi dell'omicidio (in aggiornamento)

