Sandra Amurri, chi è la giornalista opinionista a Non è l'Arena su La 7

Sandra Amurri torna stasera domenica 19 marzo a Non è l'Arena su La 7. Nel salotto di Massimo Giletti la nota giornalista, esperta di mafia, affronterà le tematiche sempre importanti legate a Cosa Nostra rivestendo il consueto ruolo di opinionista. A raccontare se stessa è la stessa Amurri, sul sito de Il Fatto Quotidiano. "Sono nata ad Ascoli Piceno, dal 1991 sono giornalista professionista .- spiega - Ho scritto per il mensile Historia, Epoca, Panorama, per La Repubblica, Sette, il Corriere della Sera, per L’Unità di Colombo e Padellaro, L’Espresso. Dal 2009 lavoro al Fatto. Autrice del libro L’Albero Falcone (Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, 1992), faccio parte del comitato scientifico “Progetto Legalità” della Fondazione Antonino Caponnetto. Ho realizzato due speciali sulla storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino". "Tra le interviste esclusive - aggiunge Amurri - Madre Teresa di Calcutta, il capo dell’Fbi Louis Free, Ninetta Bagarella-Riina, la figlia Maria Concetta, Yasser Arafat, Giuseppe Dossetti, All Kaateb (processo All- Iberian), il presidente del Venezuela Hugo Chavez. Mi sono occupata di inchieste sul narcotraffico in Colombia, sugli intrecci tra mafia, politica e appalti, sull’Anas e sulle Ferrovie".

Non solo mafia nel programma di Massimo Giletti. Il caso Cospito

