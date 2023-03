Francesco Paolantoni, chi è: la carriera e la vita del comico lanciato da Mai dire Gol e dalla Gialappa's Band

19 marzo 2023 a

a

a

Francesco Paolantoni sarà presente anche nella puntata di oggi, domenica 19 marzo a Che tempo che fa. L'attore e comico napoletano è ospite fisso da Fabio Fazio. Si iscrive alla Scuola d'arte drammatica del Circolo artistico di Napoli a poco più di 20 anni e recita a teatro per 10 anni interpretando vari personaggi. La notorietà arriva però a metà degli anni Novanta, grazie a Mai dire Gol e alla Gialappa's Band: i suoi personaggi Robertino, Nonno Multimediale, Ruggero De Lollis, il pizzaiolo Ciairo diventano tra i più apprezzati del programma cult. Arrivano le apparizioni a Quelli che il calcio, a L'ottavo nano della banda e l'approdo al cinema con apparizioni in oltre 20 pellicole. Ha recitato anche in Un posto al sole e ha partecipato più volte a Tale e quale show. L'attore non è sposato e non ha figli: ha dichiarato di non credere al matrimonio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.