Fantozzi protagonista su Cine34 oggi domenica 19 marzo: due film dedicati al ragioniere più amato d'Italia

19 marzo 2023

a

a

Oggi domenica 19 marzo serata dedicata a Fantozzi su Cine 34 con due film in programmazione. Alle 18,45 va in onda Il secondo tragico Fantozzi, la seconda pellicola della saga che vede protagonista il ragioniere più amato d'Italia. La serata tributo a Paolo Villaggio prosegue alle 21 con Superfantozzi, l'unico film assieme ai primi due in cui Pina Fantozzi viene portata sullo schermo da Liù Bosisio.

