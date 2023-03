Le Iene presentano Inside, stasera domenica 19 marzo: le anticipazioni della puntata speciale su Italia 1

19 marzo 2023 a

Le Iene presentano Inside, appuntamento stasera domenica 19 marzo dalle 20,30 su Italia1. Il tema di questa puntata è svelato direttamente sul sito ufficiale dello storico programma televisivo. "Federico Tedeschi è morto davvero di infarto a 19 anni, nel 2017 nella sua casa a Roma, come dice la prima ricostruzione? - si legge nel sito de Le Iene - O è stato ucciso, come crede la famiglia e ipotizzano le indagini riaperte per omicidio anche dopo i nostri primi servizi?". L'inchiesta è stata realizzata da Antonino Monteleone e Nicola Remisceg.

