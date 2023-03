Blue Bloods, episodio di stasera 19 marzo su Rai 2: orario, anticipazioni e trama

19 marzo 2023 a

Nuovo appuntamento con Blue Bloods, la serie tv in onda su Rai 2. Oggi domenica 19 marzo alle 21 è in programma l'ottavo episodio della tredicesima stagione. Nella puntata in onda oggi Sonny, una vecchia conoscenza di Danny e capo di una gang nella comunità vietnamita, organizza un pestaggio ai danni di un passante che sembra innocente. Danny prova ad arrestarlo e l’uomo dimostra di essere un aggressore seriale. Un poliziotto fuori servizio infastidisce il sindaco con domande importune: chiede Frank di licenziarlo, ma lui rifiuta. Fleming, invece, incarica Jamie di indagare su Eddie e Badillo. Anthony teme per Eddie a causa di Jack Boyle.

Resta con me, la puntata di domenica 19 marzo

