Resta con me, puntata di stasera domenica 19 marzo su Rai 1: anticipazioni e trama

Quinta puntata della fiction "Resta con me" oggi domenica 19 marzo su Rai 1.. Appuntamento con la quinta puntata stasera alle 21.30. In questo episodio della fiction Rai girata a Napoli, con la musica di Pino Daniele, si assiste a un riavvicinamento tra Alessandro e Paola. La coppia prende la decisione di adottare il piccolo Diego, rimasto orfano dopo la morte del padre. Il lavoro, però, è sempre presente nella vita dei due: la nuova indagine riguarda il furto delle reliquie di San Ciro. I sospetti conducono a un uomo di nome Daniele Ausiello: l'uomo sembra essere c un membro della famosa banda della banda della lancia termica su cui Alessandro Scudieri indaga. Il colpo di scena arriva quando Ausiello viene ucciso da un’auto subito prima dell’arresto. Alessandro e Paola vanno di nuovo in crisi quando la donna scopre che il padre di Diego è l’informatore di Alessandro e che forse è stato ucciso proprio per questo suo doppio gioco.

Le doppie indagini distraggono il vicequestore Alessandro Scudiero

