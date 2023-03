Mezz'ora in più di oggi domenica 19 marzo su Rai 3: ospiti e anticipazioni

19 marzo 2023 a

Oggi domenica 19 marzo altra puntata per Mezz'ora in più su Rai 3 alle 14,30. Come si legge sulla pagina Facebook del programma condotto da Lucia Annunziata, si parlerà della "manifestazione delle famiglie omogenitoriali dopo lo stop del Viminale alla registrazione dei figli di genitori dello stesso sesso e la bocciatura della maggioranza al certificato europeo di filiazione". E ancora "il congresso della Cgil e il via libera del Cdm alla riforma del Fisco; i timori sulla tenuta del sistema bancario dopo la crisi del Credit Suisse e il fallimento della Silicon Valley Bank". Ospiti di Lucia Annunziata, "la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Eugenia Roccella, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, il presidente emerito della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky, l'ex presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet".

