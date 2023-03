Ugo Bressanello, chi è l'ex manager di successo che ha lasciato la sua professione per aiutare i bambini con la Fondazione Domus de Luna

19 marzo 2023 a

Tra gli ospiti della puntata di “Da noi… a ruota libera”di domenica 19 marzo su Rai 1, alle ore 17,20, ci sarà anche Ugo Bressanello. Romano, 56 anni anni, è un manager che ha lasciato un posto di grande importante a Tiscali, di cui era vicepresidente, per creare la Fondazione Domus de Luna che si occupa di bambini in difficoltà. Fin da subito Bressanello si è occupato di internet, diventando uno dei manager più qualificati in Italia. Nel 2005 però ha abbandonato un'affermata carriera per dedicarsi ai bambini, ai ragazzi e alle mamme in grave difficoltà, creando l’associazione Domus de Luna con la prima casa di accoglienza a Quartucciu, in Sardegna. La sua onlus è cresciuta è ha quattro comunità di accoglienza e cura, un ambulatorio con psicologo, un bed & breakfast con ristorante, un bar e una pizzeria.

"Da Noi... a ruota libera" di domenica 19 marzo

