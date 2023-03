Manila Nazzaro, chi è. Gli studi di medicina, miss Italia, modella, conduttrice: la vita e gli amori con i calciatori Cozza e Amoruso

19 marzo 2023 a

Manila Nazzaro è tra gli ospiti più attesi della puntata di domenica 19 marzo a Verissimo. Modella, conduttrice televisiva e speaker radiofonica, volto noto della televisione fin da quando, nel 1999, ha vinto Miss Italia.

Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, un'amicizia nata al Gf Vip

Oggi la bellissima showgirl nata a Foggia ha 43 anni ed è diventata famosa anche per aver partecipato al Grande Fratello Vip 6 e Temptation Island. E' stata iscritta alla facoltà di medicina e chirurgia, ma ha poi interrotto gli studi per fare la modella e dedicarsi al teatro. Nel 2014 è stata inviata su Rai 2 di "Mezzogiorno in Famiglia", diventando poi conduttrice. Nel 2020 affianca Federico Quaranta per "E la chiamano estate".

Manila Nazzaro, la Miss Italia 1999 è legata a Lorenzo Amoruso

I due grandi amori della sua vita sono stati entrambi calciatori. Nel 2001 ha conosciuto l'ex capitano della Reggina Francesco Cozza, sposato nel 2005. La coppia ha avuto due figli: Francesco Pio e Nicolas. Nel 2017 la separazione. La showgirl si è poi legata a Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina. I rumori parlano di una recente crisi.

Verissimo, anticipazioni e ospiti del 19 marzo

