Non è l'Arena, puntata di stasera domenica 19 marzo su La7: ospiti e anticipazioni

Oggi domenica 19 marzo altra puntata di Non è l’Arena, con inizio alle 21,15 su La7. Anche stasera il tema sarà la mafia, con un interessante approfondimento. Il conduttore Massimo Giletti parlerà anche oggi di Matteo Messina Denaro, lo storico boss arrestato il 7 febbraio 2023. Puntata dopo puntata, Non è l’Arena è diventato un contenitore importante per raccontare i misfatti di Cosa Nostra: sarà ancora ascoltata la donna amica del boss, con il quale ha condiviso il percorso ospedaliero di lotta al cancro.

La signora continua ad affermare con fermezza che non conosceva la vera identità di Matteo Messina Denaro, che si faceva chiamare Andrea Bonafede. Attese anche rivelazioni che potrebbero far discutere. Non è L'Arena si occuperà anche della maestra Laura Bonafede: l'insegnante è indagata con l’accusa di aver nascosto la latitanza di Matteo Messina Denaro. La maestra è figlia del boss Bonafede e moglie del boss Gentile. Tra gli ospiti anche il pentito Gaspare Mutolo.

Non si parlerà solo di mafia. Sarà intervistato Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano. Presenti anche i giornalisti Sandra Amurri, Luca Telese e Massimo Russo.

