Verissimo di oggi domenica 19 marzo su Canale 5: anticipazioni e ospiti di Silvia Toffanin

19 marzo 2023 a

a

a

Altra puntata per Verissimo, oggi domenica 19 marzo alle 16,30 su Canale 5. Tra gli ospiti della conduttrice Silvia Toffanin Cristina Scuccia, vincitrice della prima edizione di The Voice. La ex suor Cristina ha deciso di lasciare la vita religiosa, riprendendo il suo nome: tra pochi giorni volerà in Honduras, dove parteciperà all'edizione 2023 de l'Isola dei Famosi. A Verissimo presenta il nuovo singolo “La felicità è una direzione“.

In studio con Silvia Toffanin ci saranno anche la cantante Fiordaliso e la conduttrice Manila Nazzaro, che racconterà il suo difficile momento. Attesi anche Bobby Solo, la moglie Tracy e il figlio Ryan.

Verissimo dedicato a Maurizio Costanzo: i ricordi, le testimonianze, gli aneddoti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.