Domenica In di oggi domenica 19 marzo su Rai 1. Ospiti e anticipazioni: puntata dedicata alla festa del papà

Sarà dedicata alla festa del papà la puntata di oggi, domenica 19 marzo, di Domenica In come sempre in onda su Rai 1 alle 14. La conduttrice Mara Venier accoglierà in studio tanti ospiti per un pomeriggio da dedicare ai suoi tanti appassionati.

Si partirà con il celebre e amato cantante Pupo, all'anagrafe Enzo Ghinazzi. Pupo salirà sul palco per cantare, assieme alla figlia Clara, il brano "Centro del mondo". E' atteso anche il collegamento con le due figlie di Pupo, Ilaria e Valentina. Evelina e alba sono invece le figlie di Vittorio Sgarbi: tutti e tre si racconteranno a Mara Venier. Proprio come Al Bano Carrisi, accompagnato dai figli Yari e Jasmine. Al Bano interpreterà "Ciao papà", la canzone che ha dedicato al padre Carmelo.

Un'altra figlia, Cristiana Ciacci, ricorderà il padre Little Tony, assieme ai nipoti Mirko, Martina, Melissa, Melania e Mattia. Ciacci sarà sul palco con la Little Tony Family e si esibirà sulle note di alcuni successi del padre: "La spada nel cuore", "Cuore matto", "Quando vedrai la tua ragazza". Tra gli ospiti anche Nek e Francesco Renga, in concerto a settembre all’Arena di Verona.

