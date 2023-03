Cristiana Ciacci, chi è la figlia di Little Tony. Il progetto musicale nel nome del padre e il libro dedicato a lui. La curiosità sui cinque figli

19 marzo 2023 a

a

a

Cristiana Ciacci è una degli ospiti di oggi domenica 19 marzo a Domenica In. In una puntata dedicata alla festa del papà, c'è anche l'unica figlia di Little Tony, il cantante scomparso ormai da dieci anni (27 maggio 2013). Cristiana Ciacci ha cinque figli: Mirko, Martina, Melissa, Melania e Mattia, i nipoti di Little Tony. Curiosamente tutti i nomi iniziano con la M, per ricordare la parola mamma. Cristiana ha dato anima alla Little Tony Family, nata proprio per volontà del cantante che prima di morire ha chiesto di continuare a far vivere il suo patrimonio musicale. Così Cristiana e Angelo Petruccetti, lo storico collaboratore di Little Tony, hanno rielaborato i brani sincronizzando la voce di Tony. Cristiana ha anche scritto un libro "Mio padre Little Tony". Nata nel 1972, la donna ha 51 anni e si è sposata tre volte.

Cristiana Ciacci, chi è la figlia di Little Tony: la malattia e il rapporto con il padre. Ha cinque figli nati da tre matrimoni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.