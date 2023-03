Infarto Jerry Calà, intervento riuscito. Mara Venier: "Ora sta bene: amore mio che spavento"

18 marzo 2023 a

"Jerry sta bene, per fortuna l’infarto è stato preso in tempo. Voglio tranquillizzare tutti, perché leggo sul web titoli allarmanti". Il manager di Jerry Calà, Alex Intermite, rassicura così - parlando con l’Adnkronos - sulle condizioni di salute dall’attore, colto da malore la notte scorsa (sabato 18) a Napoli, dove si trova da settimane per girare il suo nuovo film nel doppio ruolo di regista e protagonista ’Chi ha rapito Jerry Calà?’. "Sono venuto subito da lui stamattina e ci ho parlato a lungo. Per fortuna sta bene. Gli è stato impiantato un stent coronarico. Ora starà qualche giorno ancora in clinica e poi tornerà al lavoro", dice Intermite dopo aver fatto visita a Calà alla Clinica Mediterranea, dove l’attore e regista è ricoverato. Sono state dunque ore di apprensione per i fans del popolare attore subito dopo aver appreso dell'improvviso malore. E nelle stesse ore a rassicurare tutti sono arrivate anche le parole di Mara Venier, ex compagna di Calà e ancora legatissima all'ex Gatto di Vicolo Miracoli. "Jerry è stato operato stanotte a Napoli… ha avuto un infarto e gli hanno messo degli stent… Sta bene e sta recuperando pur rimanendo in terapia intensiva… ma sta bene! Grazie alla Clinica Mediterranea di Napoli … Amore mio che spavento mi hai fatto prendere". Lo scrive Mara Venier sui social pubblicando una foto che la ritrae insieme proprio a Jerry Calà.

Paura per Jerry Calà, operato d'urgenza al cuore

