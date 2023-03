Linea Verde, la puntata di oggi domenica 19 marzo su Rai 1: tutte le anticipazioni

19 marzo 2023 a

Nuova puntata oggi domenica 19 marzo su Rai 1 per Linea Verde. La puntata in programma alle ore 12,20 partirà dalla Sardegna, in particolare dal Golfo dell'Asinara: le telecamere illumineranno i borghi di Castelsardo, Porto Torres, Stintino e Sorso. In particolare la puntata di Linea Verde incontrerà gli abitanti in un periodo senza turisti, la principale fonte di sostentamento di questi luoghi. Beppe Convertini e Peppone Calabrese racconteranno la vita di questo popolo orgogliosamente amante della propria terra. Nella seconda parte del programma, ci sarà poi spazio per un antico altare prenuragico, risalente a 6000 anni fa, per un gruppo pop agropastorale, per un carciofo spinoso sardo, per i ricci marini, per i vini, per antiche imbarcazioni romane. Una Sardegna antica, sempre affascinante e bellissima.

