Amici, torna la fase finale del talent di canale 5. Le anticipazioni della prima puntata del 18 marzo

18 marzo 2023

Primo appuntamento stasera su canale 5 con la fase serale di "Amici 22". Sono 15 i ragazzi che si contenderanno la vittoria del talent di canale 5, Sono 7 i cantanti in gara, Angelina, Wax, Aaron, Piccolo G, Federica, Cricca e NDG, e 8 i ballerini, Isobel, Ramon, Maddalena, Mattia, Samu, Alessio, Gianmarco e Megan. Per la gioia di Alessandra Celentano, la classe di danza sembra molto interessante. Eliminati a un passo dalla meta il cantante Niveo e Benedetta, ballerina di latino che, però, è stata ingaggiata come professionista per affiancare Mattia nelle esibizioni del serale. Affidato, ancora una volta, alla direzione artistica di Stephane Jarny, il serale di Amici riparte da una giuria totalmente rivoluzionata. A Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash subentrano Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Il cantante vincitore della settima edizione di X Factor è sempre stato molto apprezzato da Maria De Filippi che, nel momento più difficile della sua giovane vita, l'aveva chiamato per la prima (e al momento unica) edizione di Amici Speciali. Con la sua personalità incontenibile Cristiano Malgioglio regalerà sicuramente momenti imperdibili. Giuseppe Giofrè ha vinto la categoria ballo di Amici 11 per poi volare a Los Angeles e affermarsi come ballerino collaborando con artisti del calibro di Jennifer Lopez, Taylor Swift, Justin Timberlake e Ariana Grande. A loro il compito di giudicare le esibizioni dei concorrenti. Nel ballo i favori del pronostico se li dividono Isobel e il latinista Mattia. Ma con Giofrè in giuria attenzione a Gianmarco, bella presenza, buca lo schermo e ricorda proprio Giuseppe da giovane. Sul fronte canto in pole position Angelina, figlia del grande Mango, e Wax.

