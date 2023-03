Il cantante mascherato, torna il talent show canoro di Milly Carlucci: le novità della puntata del 18 marzo

18 marzo 2023 a

Dodici personaggi super famosi nascosti da una maschera gareggiano tra loro in una sfida all'ultima nota. La loro identità verrà svelata in diretta soltanto al momento dell'eliminazione. A giudicare le esibizioni una giuria formata da 5 elementi, il televoto del pubblico e quello sui social. A caratterizzare la quarta edizione la presenza, diversa in ciascuna puntata, del "cantante mascherato per una notte". Appuntamento stasera alle 21.30 su Rai 1 con Milly Carlucci che conduce la versione italiana del format statunitense "Il Cantante Mascherato", il talent show canoro. I protagonisti del programma sono alcuni personaggi presi dal mondo dello spettacolo e della musica che durante tutta la puntata si esibiranno indossando una maschera che ne nasconderà totalmente la vera identità. A giudicare le performance dei concorrenti in gara che dovranno indovinare anche la loro identità, ci saranno alcuni “veterani”, come Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, e alcune new entry: Serena Bortone, Iva Zanicchi e Christian De Sica.

