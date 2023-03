Paura per Jerry Calà, il popolare attore operato d'urgenza al cuore in una clinica di Napoli

18 marzo 2023 a

Paura per Jerry Calà. Il popolare attore, 71 anni, nella notte tra venerdì e sabato 18 marzo è stato sottoposto a un tempestivo intervento per uno stent coronario in una clinica a Napoli, città dove l’attore si trova in questi giorni per girare il suo nuovo film. Lo rende noto l’ufficio stampa dell’attore, aggiungendo che Calà sta bene. "Le sue condizioni sono buone e non come riportate falsamente su alcuni giornali", si legge in una storia sul profilo Instagram dell’attore. L’entourage dell’attore confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm e da aprile live con la ripresa della sua tournée prodotta in esclusiva dalla The Best Organization.

