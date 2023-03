Linea Verde Life, le anticipazioni della puntata del 18 marzo

18 marzo 2023 a

Si torna a viaggiare nel Bel Paese con Linea Verde Life, L'appuntamento di Rai 1 è per oggi, sabato 18 marzo, alle 12.30 Questa settimana le telecamere della trasmissione sbarcano nelle Marche, in una Ancona inedita, originale e creativa, in un racconto sempre all'insegna di innovazione e sostenibilità. Tra scooter sottomarini creati per l'esplorazione di fondali marini e ingegnosi artigiani che producono tinture in maniera assolutamente naturale, Marcello Masi e Daniela Ferolla ci prendono per mano e ci raccontano non solo i luoghi più iconici della città marchigiana, ma anche la magia di realtà ancora tutte da scoprire. Raccontiamo poi la nuova vita della Mole Vanvitelliana, un'isola artificiale nel cuore del porto, con la pillola di Carmine Gazzanni. Infine, la ricetta life di Federica De Denaro e poi il giro del gusto. Insomma, accomodiamoci sul divano.

