Buongiorno mamma stasera in tv, venerdì 17 marzo su Canale 5. Le anticipazioni

Buongiorno mamma! 2 arriva alla sesta e ultima puntata, stasera in tv, venerdì 17 marzo, su Canale 5. Gran finale per la fiction che promette emozioni. Inattese emozioni sulla morte di Maurizia Scalzi, interpretata da Stella Egitto. Come è mort? Guido Borghi (Raoul Bova) potrebbe essere colpevole? Una cosa è certa: Anna (Maria Chiara Giannetta) non riesce più a fidarsi di lui. Il finale della serie che è stata particolarmente apprezzata dai telespettatori, si annuncia intenso e ricco di emozioni. Non mancano le incredibili scoperte e le rivelazioni, ma come terminerà la stagione? Intanto crescono le possibilità che venga realizzata anche la terza.

