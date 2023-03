Jack Reacher - Punto di non ritorno, stasera venerdì 17 marzo su Italia 1. La trama

17 marzo 2023 a

Jack Reacher - Punto di non ritorno. E' il titolo del film in programma stasera in tv, venerdì 17 marzo, su Italia 1. Pellicola d'azione del 2016, produzione americana. Regia di Edward Zwick. Nel cast Tom Cruise, Cobie Smulders, Aldis Hodge e Patrick Heusinger. La trama: Susan Turner, maggiore dell'esercito, viene arrestata con l'accusa di spionaggio. Jack Reacher, che faceva parte della sua unità, cerca di aiutarla ad uscire di prigione e scoprire la verità. Dietro c'è una grande cospirazione del governo. Ma Reacher scopre un potenziale segreto del suo passato: la vita potrebbe davvero cambiare per sempre.

