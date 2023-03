Gianni Agnelli, in arte l'Avvocato stasera in tv venerdì 17 marzo. Le anticipazioni

17 marzo 2023 a

Gianni Agnelli, in arte l'Avvocato. E' il titolo del programma di stasera in tv, venerdì 17 marzo, su Rai 3. Un ritratto dell'uomo e dell'imprenditore a venti anni dalla sua scomparsa. La Fiat, la Juventus, il potere degli affari, il rapporto con la politica ma anche il gusto per la bellezza, i motori, la Ferrari, il culto della vela e dello sci: sono i temi che hanno scandito la vita di Gianni Agnelli, per 50 anni protagonista della vita economica e sociale italiana e non solo. Il documentario, con un’introduzione di Antonio Di Bella, ripercorre le tappe fondamentali della vita dell’Avvocato per ricostruire soprattutto il percorso dell’uomo, tra successi e cadute, prima ancora che quella del personaggio pubblico. Il doc - scritto da Stefano Cappellini, Emanuele Imbucci e Dario Sardelli - è prodotto da Marco Durante, Presidente di LaPresse e persona molto vicina a Gianni Agnelli, in collaborazione con Rai Documentari, per la regia di Emanuele Imbucci. Un ritratto che fa luce sulla dimensione personale e intima di Gianni Agnelli grazie alle testimonianze originali di familiari, amici, collaboratori, storici, operai e giornalisti.

