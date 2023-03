Benedetta Primavera, stasera in tv venerdì 17 marzo su Rai 1. Ospiti e anticipazioni

17 marzo 2023 a

Stasera, venerdì 17 marzo, nuovo appuntamento con Benedetta Primavera, il programma condotto da Loretta Goggi su Rai 1. Inizio alle ore 21.30 e come nella puntata d'esordio, accanto a Loretta Goggi ci saranno Luca e Paolo. Anche stasera il programma offrirà un vero e proprio viaggio all’interno del mondo dello spettacolo per fare un parallelo tra il passato e il presente con i tanti ospiti che si alterneranno al fianco della regina del piccolo schermo: ci saranno Ambra Angiolini, Amanda Lear, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bianca Guaccero, Morgan e Flavio Insinna. Loretta Goggi si metterà in gioco, si esibirà in numeri musicali, dialoghi brillanti e sketch. Anche cantando. E, tenendo in serbo, nuove imitazioni (ci sarà nuovamente la Regina Elisabetta d’Inghilterra…) e sorprese per i suoi ospiti.

