Propaganda Live, stasera venerdì 17 marzo su La7. Anticipazioni e ospiti

17 marzo 2023 a

Propaganda Live, stasera in tv venerdì 17 marzo, su La7 classico appuntamento con il programma condotto da Diego Bianchi detto Zoro, affiancato da Makkox. In prima linea gli opinionisti Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher, Francesca Schianchi e Paolo Celata. Come sempre ampio spazio alla musica. Stasera in studio Francesca Michielin che presenterà il suo ultimo disco e i progetti dei tour nei teatri. Bianchi presenterà nuovi reportage sulle forze di governo e opposizione, concentrandosi sulla prima assemblea nazionale del Pd dell'era Elly Schlein e sull'interrogazione sulla gestione del naufragio di Cutro. Andrea Pennacchi presenterà un nuovo monologo.

