Lucas Debargue chi è. Tra i migliori pianisti al mondo, l'amore per la musica

Lucas Debargue, classe 1990, è considerato uno dei migliori pianisti del mondo. Nato a Parigi, cresciuto a Compiègne, a dieci anni ha iniziato a studiare pianoforte con Christine Muenier. Ha interrotto a 15 per dedicarsi alla lettura, poi a 17 si è trasferito a Parigi per inseguire la laurea in Arte e Letteratura all'Università Diderot. Ma nel 2010 ha abbandonato gli studi e si è dedicato di nuovo alla tastiera. E' stata l'insegnante Rena Chereshevskaya, a spingerlo verso la professione di pianista. Si è diplomato sotto la sua direzione nel 2016. Ha iniziato poi a collezionare premi e riconoscimenti e a suonare nelle principali città del mondo, collaborando con direttori di primissimo piano. Quattro gli album che ha registrato da solista.

