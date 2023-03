Antonio Monda, chi è. Lo scrittore italiano, l'amore e il suo salotto culturale a New York

17 marzo 2023 a

Lo definiscono lo scrittore che ha conquistato tutti, non solo italiani. Lui è Antonio Monda, 60 anni, originario di Velletri (Roma). Oggi venerdì 17 marzo sarà ospite di Serena Bortone in Oggi è un altro giorno. Proviamo a conoscerlo meglio. Da oltre venti anni è sposato con Jacqueline Greaves. Lei è nata in Jamaica, poi si è trasferita a New York. E' appassionata di cucino e il suo libro di ricette è conosciuto in moltissimi Paesi. Oltre che del marito è innamorata dell'Italia: "E' fantastica, perché ogni regione ha la propria tradizione culinaria. Questa è la bellezza dell’umanità, e vorrei che la gente tornasse a quelle radici e a festeggiarle“.

I due si sono conosciuti proprio a New York. Lui per un po' ha continuato a fare avanti e indietro, dopo il matrimonio si sono trasferiti a Roma, poi di nuovo nella Grande Mela dove lui ha lavorato come portiere e amministratore di un grande condominio. Dal loro matrimonio sono nati Ignazio e le gemelle Caterina e Marilù. Da sempre appassionato di cinema e spettacolo, oggi Antonio Monda è docente del Television Department della New York University e collabora con varie testate giornalistiche, tra le quali La Repubblica, La Stampa, Vogue, RaiNews 24 e RaiPlay.

Ha scritto diversi libri, il suo primo romanzo è stato L’Assoluzione, sulla presunzione d’innocenza e l’etica del diritto. Poi dieci volumi ambientati proprio a New York e diverse altre opere, collezionando premi su premi. Vive proprio a New York insieme alla sua famiglia in un appartamento nei pressi di Central Park West. La sua abitazione è considerata uno dei più importanti salotti culturali newyorkesi,frquentato da personaggi come Meryl Streep, Al Pacino, Tom Hanks, Don DeLillo, Bernardo Bertolucci, Derek Walcott, Paul Auster, Martin Scorsese, Philip Roth e Arthur Miller.

