Mirko Casadei, chi è il figlio di Raoul, il re del liscio ucciso dal Covid

17 marzo 2023 a

a

a

Mirko Casadei porta un cognome più che pesante. Il padre Raul è stato considerato per decenni il re del liscio. E' morto il 13 marzo 2021 a causa del Covid. A distanza di due anni, il figlio torna a raccontare in televisione i suoi ricordi di quei momenti molto complessi, ma l'importanza di portare un cognome del genere e come è cambiata la sua vita. Accanto al babbo sin da adolescente, da Raoul ha ereditato non solo la passione del canto, ma anche l'orchestra, trasformata prima in Mirko Casadei Beach Band poi in Mirko Casadei POPular Folk Orchestra. Mirna e Carolina sono le sue due sorelle. Il rapporto tra loro è molto stretto. Così come quello che ha con la sua compagna, Sabrina, da cui ha avuto due figli: Asia e Kim. Cinquantuno anni il prossimo agosto, Mirko Casadei è già nonno da quando ne aveva 43. ha due bellissime nipotine, Adele e Noa, figlie di Asia e del compagno Denis. Ovviamente è legatissimo alle bambine: "E' come se fossi diventato padre una seconda volta", ha raccontato. Le figlie amano la musica come lui e tutta la famiglia Casadei. Asia ha raccontato che le piace molto cantare, ma "mio padre non mi ha mai pressata". Il fratello Kim è un ottimo musicista.

Giancarlo Magalli e Mirko Casadei ospiti di Serena Bortone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.