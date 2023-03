Giancarlo Magalli, il rischio di morte per un tumore. Si racconta a Serena Bortone

17 marzo 2023 a

a

a

Ha rischiato di morire. Ha lottato contro un tumore e ha perso 24 chili. Giancarlo Magalli, 75 anni, storico conduttore, è tornato davanti alle telecamere e ha raccontato la complessa storia degli ultimi due anni. Oggi, venerdì 17 marzo, sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Magalli ha scoperto un linfoma vicino alla milza e, mentre completava gli esami, è stato colpito da un'infezione che lo ha costretto al ricovero in ospedale. Rischiava di morire, ha quindi scelto di sottoporsi alla chemioterapia.

Giancarlo Magalli e Mirko Casadei ospiti di Serena Bortone

"I medici - ha già raccontato in altre ospitate - hanno detto che potevo essere curato, ma dovevo farlo bene altrimenti in due mesi sarei anche potuto morire. Del ricovero non ricordo nulla, mi hanno dovuto controllare la notte perché una volta mi sono tolto tutte le flebo rischiando grosso. Tutti sono stati al mio capezzale, anche le mie ex mogli che mi hanno aiutato tantissimo". Fondamentale poi l'apporto delle due figlie Michela e Manuela.

Il cantante mascherato, anticipazioni sulla prima puntata

Magalli intanto continua a togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti della Rai: "Conosco pregi e difetti dell'azienda per cui ho lavorato per circa cinquant'anni. E la riconoscenza non fa parte del mondo Rai. Ho scritto una lettera a Stefano Coletta (direttore di Rai1), vediamo un po'... Ho scritto e condotto diversi programmi, in quelli dove sono stato sostituito non sono arrivati grandi risultati. Di alcune scelte, però, vedo che si sono già pentiti”. Oggi altre verità le racconterà a Serena Bortone.

Pierfrancesco Favino da Berlino ai microfoni di Rai Radio 2

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.